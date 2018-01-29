خليل عن فيديو باسيل: الخطوط الحمر سقطت

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في حديث لـ”الأخبار” تعليقا على الفيديو المسرب لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ والي يصف فيه رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بـ”البلطجي” أن “الخطوط الحمر سقطت، وإنهم يأخذون البلد الى مواجهة لا نريدها. لكننا جاهزون لها أياً يكن شكلها”.

وأضاف: “كنا نعتقد أن رئيس الجمهورية في منأى عما يدور. لكن ما جرى يظهر أنه طرف”.

وقد اشار خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى انه “إذا كان هناك من يسمع فليسمع أن صهره المفضل قليل الأدب ووضيع وكلامه ليس تسريباً بل هو خطاب الانحطاط ونعيق الطائفيين أقزام ال​سياسة​ الذين يتصورون أنهم بالتطاول على القادة يحجزون موقعاً بينهم”، مضيفا:”بري أكبر من المواقع ولن يهزه في وجدان الناس كلام، لكن مع المس به سقطت كل الحدود التي كان وحده يضعها أمامنا لفضح الكل في تاريخهم وإجرامهم والقتل والصفقات والمتاجرة بعنوان الطائفية ولنا بعد الآن كلام آخر”.

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