السيّد بدأ بالعمل على ماكينته الانتخابية

علمت “الأخبار” أنه تم إبلاغ المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد رسميّاً بأنه سيكون مرشّحاً على لائحة حزب الله في بعلبك-الهرمل، وهو بدأ بالعمل على ماكينته الانتخابية لحجز أصواته التفضيلية.
وأشارت المصادر إلى إمكان لجوء حزب الله إلى دعم ترشيح الشيخ بكر الرفاعي للمقعد السني، في حين تحفّظ الرّفاعي في اتصال مع “الأخبار” على تأكيد أو نفي هذه المعلومات، مؤكدا أن أكثر من جهة اتصلت به، ولا يزال يدرس خياراته. ك
ذلك يجري الحديث عن نيّة حزب الله ترشيح أحد أبناء عرسال على لائحته، بحيث يُبقي التوازن قائماً بين مرشّح سنّي من بعلبك وآخر من البقاع الشمالي.