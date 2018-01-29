السيّد بدأ بالعمل على ماكينته الانتخابية

علمت “الأخبار” أنه تم إبلاغ المدير العام السابق للأمن العام اللواء ​جميل السيد​ رسميّاً بأنه سيكون مرشّحاً على لائحة ​حزب الله​ في ​بعلبك​-الهرمل، وهو بدأ بالعمل على ماكينته الانتخابية لحجز أصواته التفضيلية.

وأشارت المصادر إلى إمكان لجوء حزب الله إلى دعم ترشيح الشيخ ​بكر الرفاعي​ للمقعد السني، في حين تحفّظ الرّفاعي في اتصال مع “الأخبار” على تأكيد أو نفي هذه المعلومات، مؤكدا أن أكثر من جهة اتصلت به، ولا يزال يدرس خياراته. ك

ذلك يجري الحديث عن نيّة حزب الله ترشيح أحد أبناء عرسال على لائحته، بحيث يُبقي التوازن قائماً بين مرشّح سنّي من بعلبك وآخر من ​البقاع الشمالي​.

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