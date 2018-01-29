هذا ما قد يُعلنه الحريري في 14 شباط..

كشفت مصادر في تيار “المستقبل” أن “رئيس الحكومة ​تمام سلام​ ووزير الخارجية ​نهاد المشنوق​ بالإضافة إلى عمر موصلّي هم أسماء محسومة عند رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ للدائرة الثانية في بيروت، بالإضافة إلى ترشيح امرأة عن المقاعد السنية قيل إنها لينا دوغان، علماً أن رئيس تيار المستقبل لم يأت على ذكرها”.

وأوضحت مصادر أخرى، أن “المفاوضات مع التيار الوطني الحرّ تسير حول إمكانية أن يذهب هذا المقعد لشخصية محسوبة على ​الرئيس ميشال عون​ (يجري الحديث عن القسّ إدغار طرابلسي المقرّب من الوزير ​جبران باسيل​) أو التجديد للنائب باسم الشاب المقرّب من الإدارة الأميركية”. وأكّدت المصادر أن “النائب ​عاطف مجدلاني​ أصبح خارج نادي المرشحين، وأن السباق على المقعد الأرثوذوكسي بات محصوراً بين نزيه نجم وشخصية من آل فلاح”. فيما رجّحت المصادر أن يُعلن الحريري لائحته “في ​14 شباط​، وقد تتغير تركيبة اللائحة إذا زار الحريري الرياض وعقد اتفاقاً مع السعودية”.

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