نقيب المعلمين: مستمرون في الإضراب

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود “الاستمرار في الاضراب في المدارس أيام الخامس والسادس والسابع من شباط المقبل”، محذرا من “الاضراب المفتوح في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم والتهديدات التي يلحقها بالعام الدراسي”.

وأشارعبود، في حديث لـ”صوت لبنان (93.3)”، الى أن “الأفكار التي طُرحت من غير الممكن تحقيقها، والاجتماعات متواصلة لايجاد المخرج المناسب والذي يضمن تنفيذ القانون 46 مع مراعاة التلاميذ والاهل والمدارس”، كاشفا عن “لقاء سيجمعهم اليوم بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي”.

وطمأن الى انه لن يضيع شيء على التلاميذ.

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