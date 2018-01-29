المحامي فرنجية: على باسيل الاعتذار من بري

أشار المسؤول الاعلامي في تيار “​المردة​” ​المحامي سليمان فرنجية​، تعليقا على الفيديو المسرب لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ والذي وصف فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ”البلطجي”، إلى اننا “بحضرة رئيس تيار سياسي عظيم ووزير خارجية لبنان الذي عليه ان يكون ملك الكلمة وان تخرج الكلمة من فمه بعناية، هذا الشخص ليس شخصا عاديا بل هو من كبار البلد الموجودين اليوم، ومن اصحاب القرار السياسي في البلد ويتمتع بقوة هائلة جدا، وبالتالي لا يجوز ان يصدر عنه هذا الكلام”.

ورأى انه “لا يمكن المقارنة بين ما سرّب لباسيل وما سرّب للنائب ​ستريدا جعجع​ التي اعتذرت عما صدر عنها بحق المردة، فالكلام الذي صدر عن باسيل ظهر في وقت نشهد فيه مواجهة بين ​التيار الوطني الحر​ و​حركة أمل​”. وأضاف “هذا الكلام صدر عن وزير خارجية لبنان أي وزير معني بتصدير الموقف الرسمي تجاه العالم، والتالي علينا ان نناقش فكرة صوابية تعاطي هذا الرجل بالملف اللبناني”. وقال: “نحن أمام أداء غير صحي ويجب ان يكون محل نقاش”.

واعتبر فرنجية ان “هناك نوع من التعاطي السياسي الغير مسؤول والغير موضوعي”، مؤكدا ان “حركة أمل حليفتنا حتى قبل ان نكون حلفاء مع التيار الوطني الحر. وأداء رئيس التيار تجاه كل فريقنا السياسي هو أداء عاطل ونحن أول من رفع الصوت بهذه النقطة”.

وأكد انه “لا دور لنا في الخلاف بين التيار الحر وحركة “أمل”، والعلاقة مقطوعة مع باسيل ولا علاقة لنا في الخلاف الحاصل بين الفريقين”، معتبرا ان “تبرير الكلام والقول انه صدر في اجتماع مغلق غير منطقي ومرفوض ومن المنطق ان يتوجه بالاعتذار إلى بري”.