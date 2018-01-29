بالفيديو: تسريب جديد لباسيل: “نحنا منكسّر راسو..!!”

في مقتطفات جديدة من حديث الوزير جبران باسيل في بلدة محمرش البترونية، والذي كان تسرب منه 66 ثانية بالفيديو وتعرض فيه لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وردا على سؤال “وشو حلتها مع بري” أكد باسيل: “حلتها نحنا نكسرلو راسو ومش هوي يكسرلنا راسنا”، كما قال إن “برطعة بري لن تنفع”.

باسيل تطرق أيضاً الى عمله الدؤوب لاستعادة حقوق المسيحيين مستعيدا مسار التفاوض مع بري حول النفط والكهربا.

وتحدث باسيل عن العلاقة مع “القوات اللبنانية” فأكد وجود خلاف سياسي كبير، مجددا طرحه حول رئاسة الجمهورية:” عرضت عليهم أن ننتخب دائما الاقوى مسيحيا لرئاسة الجمهورية وهكذا نحل المشكل”.

كما هزأ باسيل من “الكتائب اللبنانية” مؤكدا أنه سعى ليتمثلوا في هذه الحكومة لكنهم اعتبروا أن الحقيبة غير مناسبة، كما سخر من اتهامات النائبين سامي الجميل وسامر سعادة.

باسيل تطرق أيضاً إلى العلاقة مع” المردة” فأكد أنه أبلغ أحد الوسطاء الفاعلين أن لا إشكال شخصيا لديه، لكنه تابع أن” من يذكرني 82 مرة في مقابلة واحدة يكون لديه هو مشكل شخصي”.



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