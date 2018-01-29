هكذا علقت يمين على فيديو باسيل..

أكدت عضو المكتب السياسي في “​تيار المردة​” ​فيرا يمين​ أن “كلما اتضحت في السياسية كلما كبّرت طموح اللبنانيين”، مشيرةً الى أن “لا احد يحاسب أحد الا على أقواله وليس على النوايا”.

وفي حديث تلفزيوني لها، أوضحت يمين أنه “لا يجب ان نواجه الطائفية بخطاب طائفي أكبر”، لافتةً الى أن “الطبقة ال​سياسة​ والطبقة الموجودة بالسلطة هي التي قامت بوضع ​القانون الانتخابي​”.

وأشارت الى أن “الثنائية الشيعية التي اعطت القانون الانتخابي احتفلت بالوصول الى قانون النسبي الذي كانت تسعى له، ولكن طبخة القانون الانتخابي هجينة”، موضحة ان “مهلة تسجيل المغتربين انتهت، وبعد شهر من انتهاء مجة التسجيل نستفيق لنمدد قيمة التسجيل”، مؤكدةً ان “جزء كبير من قدرتنا على الاستمرار يعود للاغتراب اللبناني”.

وتعليقا على تسريب شريط فيديو لرئيس “​التيار الوطني الحر​” ​جبران باسيل​، أعربت يمين عن “حزنها على بلد نصل فيه الى هنا، من هذا الكلام المرفوض بحق ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وهذا الكلام مرفوض وطنيا”.

ورأت انه “لا يجب استخدم ​اتفاق الطائف​ شماعة، عندما نريد نعتمده قناعة وعندما نريد نعلق عليه كل المسوغات”، مشيرةً الى أنه “أذا كان أحد يرتكب أخطاء دائما كيف لنا ان لا نلتفت الى هذه الأخطاء”.

ورأت أن “هناك تحضير لمشهد معين ونتمنى ان نصل الى ​الانتخابات​”، لافتةً الى أن “هناك بعض الجهات تخاف من الانتخابات ولكن عليهم تكثيف عملهم الايجابي وليس ترويس الخطاب الطائفي”.

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