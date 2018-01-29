الكرملين: عدم مشاركة البعض في مؤتمر سوتشي لن تقوض أهميته

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن عدم مشاركة البعض في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي لن تقوض أهميته، مؤكدا أنه سيصبح خطوة هامة على طريق التسوية السورية.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، إن “حقيقة أن بعض ممثلي العملية التي تجري الآن في سوريا لم يشاركوا، لا يمكن أن يحبطوا هذا المؤتمر، وقلنا، لا يمكن أن تقوض كثيرا أهمية هذا المؤتمر”، مشددا إلى أن “الجميع يدركون عدم حدوث تقدم فوري في التسوية السياسية من مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي فنحن بحاجة لعمل مضن”.

إلى ذلك أكد الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية في سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن الأكراد سيشاركون في مؤتمر سوتشي والدعوات أرسلت لهم على أساس فردي.

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