حرب: “هذا المقصود من كلام باسيل.. “

رأى النائب ​بطرس حرب​ أن “المقصود من كلام رئيس “​التيار الوطني الحر​” ​جبران باسيل​ عن ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أن تبقى النار مشتعلة لتوظيفها انتخابيا واثارة النعرات”، معتبرا انه “لا يجوز التضحية بصورة العهد وتهديد الانتخابات للاستفادة من الصراع لتأمين مصالح بعض المرشحين”.

وفي حديث اذاعي له، لفت حرب الى “ان هذا الجو يسيء الى جو النزاهة والموضوعية والديمقراطية، ويعيدنا الى اربعين عاما الى الوراء لجهة وضع الناس في اجواء متواجهة مع بعضها البعض ولجهة الصراع على الصلاحيات، في وقت ليس المطلوب الكباش السياسي انما الحلول في ظل تراجع وضع البلد”.

وعن ​الانتخابات النيابية​، اعتبر انها “ستجري وفق اسوأ قانون في العالم لأنه طرح النسبية وضربها، وطرح “الوان مان وان فوت” وضربه، ومنع حصول اتفاق على البرامج الانتخابية، وأبعد المتحالفين وقرب المتواجهين. والخلاصة انه جاء نتيجة مصالح ولن يؤدي الى تصحيح المسار السياسي للبلد وبروز وجوه جديدة تخرجه من الأسر”.

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