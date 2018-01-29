الحريري يعلن عن مبادرة جديدة لحل الأزمة

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري العمل على مبادرة جديدة لحل “المشاكل” للأزمة السياسية التي برزت أخيراً بين خطي رئاسة الجمهورية والبرلمان اللبنانيين.

ويأتي الاعلان عن المبادرة بعد زيارة قام بها الحريري إلى القصر الجمهوري في بعبدا اليوم الإثنين لمواصلة المساعي وتقريب وجهات النظر بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال الحريري بعد لقائه الرئيس عون إن “البلد ليس بحاجة إلى المزيد من التصعيد وسأواصل بذل جهود التهدئة”.

وعن الأزمة القائمة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر قال الحريري إنه قد تحصل بعض المشاكل، آملاً “حلحلة الأمور قريباً”.

كما بحث الحريري مع عون آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، لا سيما بعد تفاقم الخلاف بينه وبين رئيس البرلمان على خلفية مرسوم الأقدمية للجيش اللبناني.

وتأتي زيارة الحريري بعد ساعات على لقائه النائب وليد جنبلاط الذي سبق وقدم مبادرة لإنهاء الخلاف بين عون وبري.

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