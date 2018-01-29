المعارضة السورية المعتدلة تشارك في مؤتمر سوتشي رغم التهديدات

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين، أنه على الرغم من الضغوطات الشديدة والتهديدات للمعارضة السورية المعتدلة كي لا تحضر إلى مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، إلا أنها غادرت جنيف على متن طائرة خاصة للمشاركة.

وقال بورودافكين: “صباح اليوم غادرت طائرة خاصة جنيف باتجاه سوتشي على متنها المعارضة المعتدلة. سيشاركوا في مؤتمر الحوار بسوتشي وعلى متن الطائرة 71 شخصا”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من الضغوط النفسية الكبيرة من قبل الذين يسعون لاستمرار النزاع في سوريا ولكي لا يشارك المعارضون في المؤتمر، رغم ذلك وجدوا الشجاعة ليأتوا إلى سوتشي”.

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، رئيس الوفد الروسي إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري، ألكسندر لافرينتييف، أعلن، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، انتهت.