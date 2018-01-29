فضل الله يكشف عن موعد الحكم بقضية التخابر غير الشرعي

كشف رئيس ​لجنة الإعلام والإتصالات​ النائب حسن فضل الله أن “​المجلس النيابي​ هو المكان الذي يجب ان نحاسب داخله اي مخالفة للسلطة التنفيذية”، لافتا إلى أن “اللجنة تحاول من ضمن الصلاحيات الممنوحة لها ان تعوض نسبيا من خلال هذه الملفات التي نحولها الى ​القضاء​ لمتابعتها”.

وفي مؤتمر صحافي من ​مجلس النواب​ لفت فضل الله إلى “هناك عدة ملفات تم تحويلها الى القضاء مثل قضية الانترنت غير الشرعي وهي لا تزال عالقة وكان مطلبنا ان يبت هذه الموضوع ومن المفترض ان يتم المحاسبة للجميع وليس فقط للموظفين الصغار بل للحيتان ايضا”، مضيفا:”أما القضية الثانية فهي ​التخابر الدولي​ غير الشرعي وهذا الموضوع اخذ نقاش طويل نتيجة للتباين في الارقام وكما عبرنا نريد للقضاء ان يقول كلمته وننتظر الحكم وقد ابلغنا أنه سيكون في 5 شباط”.