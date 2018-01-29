زعيتر: هذا ما هو حاصل معك يا “معالي الوزير”

علق وزير الزراعة ​غازي زعيتر​، في بيان على ما كان صرح به وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في احد اللقاءات، متسائلا: “باسم من تنطق يا جبران باسيل في الخفاء، وتعتدي على اصحاب الكرامات وعلى اللبنانيين؟، هل البلطجة في ان يثبت رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على مواقفه الجريئة المدافعة عن وحدة لبنان؟ ام أن البلطجة في ان يدافع عن حقوق المواطنين كل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية؟”.

كما سأل: “هل مارس بري البلطجة عندما شرع ابواب مجلس النواب في جلسات مستمرة لانتخاب رئيس للجمهورية، حين كنت تعمل على تعطيله لثلاث سنوات؟ انها الرجولة، رجولة بري في الثبات على المواقف، يا معالي الوزير، حفاظاً على وحدة البلاد ومؤسساتها وعلى مصالح اللبنانيين جميعاً. اما الجبن، فيكمن لدى من يقول في السر ما يخجله ان قاله في العلن”.

وأضاف: “هذا ما هو حاصل معك يا “معالي الوزير”… فلو كان ما تنطق به الحق، لكان لديك الجرأة الكافية لقوله في العلن، وعلى رؤوس الاشهاد. واسفك اليوم، وبعد اقل من 24 ساعة على تفوّهك بما تراجعت عنه، لهو خير دليل على انزلاقك الاخلاقي – الخارج عن الادبيات – وعلى ان الرئيس نبيه بري هو اكبر بكثير من ان يتعرض له امثالك ممن يريدون اخذ البلد الى مواجهات لا يرغب فيها احد، لان غايتها التعطيل والتعطيل ثم التعطيل”.