إسقاط طائرة تركية بدون طيار في عفرين

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” إسقاط طائرة تركية في منطقة عفرين على الحدود التركية السورية.

قال بيان قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين 29 يناير / كانون الثاني، إنه تم إسقاط طائرة تركية بدون طيار في ناحية بلبلة، بمنطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وذكر البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن قواتها أسقطت طائرة استطلاع تركية من نوع (درون) في ناحية بلبلة.

وبدأ الجيش التركي عملية عسكرية، في 20 يناير، أطلق عليها عملية “غصن الزيتون”، والتي يقول إنها تستهدف المواقع العسكرية لتنظيمي “داعش” و”ب ي د/بي كاكا” الإرهابيين شمال غربي سوريا.

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