الرئيس الالماني في بيروت

وصل الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير، عند الساعة الثالثة وعشر دقائق الى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة رسمية للبنان تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، تستمر ثلاثة ايام يرافقه فيها زوجته الكه بدنبندر وعدد من المسؤولين الالمان.

وسيجري الرئيس الالماني عند الخامسة عصرا محادثات مع الرئيس عون تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتعاون في مختلف المجالات. كما يتناول البحث الاوضاع الاقليمية والدولية. يسبقها حفل استقبال رسمي عند مدخل القصر الجمهوري.

وسيلتقي خلال وجوده في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كما يتفقد الكتيبة الالمانية العاملة في القوة البحرية لـ “اليونيفيل”.

وسيلتقي الرئيس الالماني رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية والاسلامية في دار الفتوى، على ان يزور مدينة رفيق الحريري الجامعية في الحدث حيث يلقي محاضرة، يليها حوار مع طلاب الجامعة اللبنانية.

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