هيلاري كلينتون “تسخر” من ترامب

ظهرت المرشحة الديمقراطية الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون في مسرحية هزلية تناولت كتاب “نار وغضب في بيت ترامب الأبيض”، الذي أثار غضب الرئيس الأميركي.

وعرضت المسرحية المسجلة خلال حفل توزيع جوائز “غرامي” السنوية المخصصة للموسيقى، التي نظمت، في نيويورك.

وفي المسرحية قرأت هيلاري فقرة:”لقد كان ترامب خائفا من أن يجري تسميمه، وهذا سبب دفعه إلى تناول وجبات في ماكدونالدز، لأن أحدا لا يعرف أنه سيأتي، كما أن الطعام جهز بأمان”.

وغطى الكتاب وجه كلينتون عندما بدأ “المشهد”، قبل أن تخفضه قليلا لتظهر هويتها التي أثارت دهشة المشاهدين.

وإلى جانب هيلاري، قرأ فنانون أميركيون مقاطع من الكتاب مثل دي جي خالد، وسنوب دوغ وغيرهم.

وأثار ظهور كلينتون في “المسرحية” غضب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي تعرف بالقرب من ترامب.

وعلقت هايلي في تغريدة عبر “تويتر”، “لقد أحببت جوائز “غرامي” دوما، لكن الفنانين الذي قرأوا “نار وغضب” قتلوها”، معتبرة ما جرى مزجا غير مقبول بين الفن والسياسة”.

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