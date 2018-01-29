بالفيديو والصور .. مناصرو حركة امل يقطعون طرقات لبنانية

اقدم عدد من شبان مناصري حركة أمل في منطقة مار الياس، على احراق الاطارات مقابل مكتب التيار الوطني الحر، وذلك احتجاجا على كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الذي تناول فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

حرق دواليب و هيك و يلا Publié par Razan Najem sur lundi 29 Janvier 2018

وتزامن ذلك، مع قطع الطريق أيضاً في منطقة ​السفارة الكويتية​ – ​بئر حسن​.

وأفادت معلومات صحفية عن إقدام مناصري حركة أمل في البقاع على قطع اوتوستراد رياق- بعلبك، والقوى الامنية تعمل على فتحه، وقطعت أيضاً طريق مشغرة – البقاع الغربي.

وكان قد انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لباسيل في خلال زيارة له الى بلدة محمرش – البترون حيث حضر القداس في كنيسة مار روكز الرعائية ومن ثم عقد لقاء في قاعة الرعية بحضور حشد من اهالي البلدة، وقد وصف باسيل، خلال اللقاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالبلطجي.

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