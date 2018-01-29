تعميم صورة مواطنة مفقودة

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة للمفقودة:





تارا شفيق المحب (مواليد عام 1991)

التي غادرت بتاريخ 28/1/2018 منزل ذويها الكائن في محلّة فردان – بيروت، ولم تعُد لغاية تاريخه، علماً أنها تعاني من اضطرابات نفسية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين يعرفونها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الإتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 797238/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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