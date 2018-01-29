تدابير سير عند 3 تقاطعات في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، أنّ “إحدى الشركات المتعهدة ستقوم اعتباراً من تاريخ 31/1/2018 ولمدة 14 يوماً، من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، بتخطيط عدد من الطرق في مدينة بيروت، عند التقاطعات التالية:

– تقاطع المير بشير – بشارة الخوري (جامع الأمين).

– تقاطع غورو – جورج حداد.

– تقاطع مار مخايل – فؤاد بطرس.

وقد تؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على مسرب واحد فقط من الطريق عند كل تقاطع”.

واضاف البيان: “يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي إرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.

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