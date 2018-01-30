مؤتمر الحوار الوطني السوري ينطلق في سوتشي بمشاركة 1511 سوريا

يبدأ مؤتمر الحوار الوطني السوري، أعماله رسميا، اليوم الثلاثاء، في سوتشي، بمشاركة 1511 سوريا، منهم 107 ممثلين عن المعارضة الخارجية.

وذكرت اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المشاركين يمثلون مختلف مكونات المجتمع السوري العرقية والطائفية والسياسية والاجتماعية.

وأشارت اللجنة إلى أن ممثلي المعارضة الخارجية قدموا من جنيف، والقاهرة، وموسكو، وأنقرة .

كما أوضحت اللجنة أن المشاركين لا يمثلون العرب فقط، بل مختلف إثنيات المجتمع السوري، وبينهم الأكراد، واليزيديون، والأرمن، والشركس، والتركمان، والداغستانيون، والأبخاز.

هذا ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر بكلمة للممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية في سوريا، ألكسندر لافرينتيف، وتليها كلمة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وكلمة للمبعوث الأممي الخاص، ستيفان دي ميستورا.

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