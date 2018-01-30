مصادر «التيار»: باسيل لن يعتذر والتهديد «ما بيمشي معنا»

30 يناير, 2018 - 9:22 صباحًا المصدر: الأخبار
مصادر «التيار»: باسيل لن يعتذر والتهديد «ما بيمشي معنا»

شددت مصادر ​التيار الوطني الحر​ في حديث إلى “الأخبار” على أن “رئيس التيار ​جبران باسيل​ أنه لن يعتذر عما وصف به رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، لافتة إلى أنه سيكتفي بالتعبير عن الأسف الذي أعلنه عبر “الأخبار” أمس.

ولفتت المصادر إلى أن “الاعتذار المطلوب يكون بمثابة الخضوع الذي نرفضه. نحن نعتذر بأدائنا لا بناءً على الطلب”.

وأكدت أنه “مستعدّون لإرشاد ​حركة أمل​ إلى مناطق محددة ليهاجموها. التهديد بالفتنة ما بيمشي معنا”.

من جهتهم، أشار بعض المسؤولين في التيار إلى ان “المواجهة مع بري تفيد التيار شعبياً، لكنها ستؤدي إلى تعطيل ​الحكومة​، و​المجلس النيابي​، والمتضرر الأول في هذه الحالة هو العهد، والثاني هو رئيس الحكومة”.

المصدر: الأخبار
30 يناير, 2018

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