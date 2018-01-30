عدم «الاعتذار» يعني «لا حكومة» و«لا عهد»

اعتبر مقربون من رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ أن موقف ​حزب الله​من كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​ “ممتاز”، تحديداً حين اعتبر أن “اللغة التي استخدمها باسيل لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح”.

ورأى المقربون من بري أن موقف الحزب هو أكبر دليل على أن “ما صدر عن وزير الخارجية يتجاوز كل الأعراف، بشكل لا يُمكن هندسته”.

وأشارت مصادر في فريق الثامن من آذار، ومقربة من رئيس المجلس، إلى ان “عدم صدور اعتذار علني يعني أن لا حكومة ولا عهد”. واعتبرت انه “ليس من الطبيعي بعد الآن أن يجتمع وزراء ​حركة أمل​ و​التيار الوطني الحر​ في جلسة حكومية واحدة في ظل هذه الأجواء المتشنجة”.

ورأت المصادر أن “ما ظهر إلى العلن لم يكُن تسريباً غير مقصود، بل كشف حقيقة ما يفكّرون فيه وما يضمرونه، ولو كان باسيل يتحدّث أمام مجموعة صغيرة من تياره لكنّا برّرنا له. لكن تطاوله أمام حاضرين من مختلف الأحزاب والتيارات في منطقته، يبرّر لعين التينة وجمهورها ردّ فعلهما”.

واستغربت المصادر السبب وراء “إعادة تفجير الوضع مرّة تلو المرة بعد كل محاولة من حزب الله للتوفيق بين عين التينة وبعبدا”، متسائلة عن الجهة التي تقف وراء ذلك “فهل ثمة من يريد تطيير ​الانتخابات​ ويريد أن يدفع رئيس المجلس إلى ذلك؟ إذاً فليعلموا أن الانتخابات حاصلة في موعدها مهما كلّف الأمر”!

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