هذا ما دفع بري إلى الإستياء.. ؟!

علِمت صحيفة “الجمهورية”، أنّ “جهات سياسية أجرَت تقييماً لِما قاله وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في الشريط المسرّب من لقاء ​البترون​، فلاحظت أنّ اللقاء لم يكن ضيّقاً، بل كان موسّعاً ومتاحاً فيه التسجيل، وأنّ ما دفع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إلى الإستياء ليس فقط وصفه بـ”البلطجي” والتوعّد بـ”تكسير رأسه” على حدّ ما قال وزير الخارجية، بل المضمون السياسي الخطير لهذا الكلام، الّذي كشف النظرة الحقيقيّة لمفهوم المشاركة وكيفيّة كسرِها”.

واشارت إلى أنّ “الكلام ليس موجّهاً هنا إلى بري، فالحديث عن “الّذين صادروا خلال 25 سنة” وعن الإقتصاد وما إلى ذلك، ليس مع بري، بل مع الّذين حكموا البلد خلال هذه الفترة، أي رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​”.

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