حزب الله يحاول ضبط الشارع

رأت مصادر مطّلعة على موقف ​حزب الله​، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “تداعيات الأزمة على الخلفية تسريبات تصريحات وزير الخارجية ​جبران باسيل​ الّتي تناول فيها رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ستبقى مفتوحة لحين إجراء ​الإنتخابات النيابية​”، مؤكدة “أهمية وعي المسؤولين”.

وأشارت المصادر عينها, إلى أنّ “الحزب يحاول قدر الإمكان ضبط الشارع، وهذا ما قام به أمس عند خروج الإحتجاجات، لكن من يمكنه ضمان ذلك بشكل دائم؟”.

ولفتت المصادر إلى “ضرورة تدخّل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ واعتذار باسيل عمّا صدر عنه لاحتواء الوضع وعدم تفاقم المشكلة بشكل أكبر، بعدما انتقل الهجوم من السياسي إلى الشخصي والطائفي”.

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