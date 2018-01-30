قاما بالاحتيال عبر «olx».. فتحركت القوى الأمنية !

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

“بناءً على معلومات توافرت لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أشخاص بعمليات احتيال من خلال موقع OLX المخصّص لبيع وشراء المنتوجات والبضائع، بحيث يعمد هؤلاء الأشخاص إلى التواصل مع الضحايا وإيهامهم أنهم يرغبون بشراء بضائعهم المعروضة وإرسال ثمنها بواسطة شيكات. وبعد أن يستلموا البضاعة بواسطة سائق سيارة أجرة، يتبيّن للضحيّة أن الشيك مزور.

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف الفاعلَين في محلة الدكوانه، وهما:

أ.س. (مواليد 1987/سوري)

ر.م. (مواليد 1966/لبناني)

وذلك بالجرم المشهود، وعلى أثر استلامهما أجهزة حاسوب محمول “لابتوب” من أحد المحلات المعدّة لبيع أجهزة الكومبيوتر في محلة الكفاءات، بواسطة سائق سيارة أجرة، أُرسِل من قبلهما.

بالتحقيق معهما، اعترفا بأن الأول كان قد سلم صاحب المحل شيكاً مزوّراً بقيمة ثمانية آلاف دولار أميركي واشترى /20/ جهاز حاسوب محمول “لابتوب”، استلما في وقتٍ سابقٍ /16/ جهازاً و/4/ أجهزة استلماها قُبيل توقيفهما، إضافةً إلى إقدام الثاني على تصريف/6/ أجهزة منها، عبر بيعها إلى عددٍ من الأشخاص. كما اعترفا بأن اللبناني ع. ف. (مواليد عام 1993) يقوم بترويج الشيكات المزورة أيضاً.

وقد ادّعى مالك المحل ضدّهما بجرم الاحتيال، وأعيدت إليه الأجهزة، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق ع. ف. المتواري عن الأنظار، وأحيلا مع الشيك المزور المضبوط إلى القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

