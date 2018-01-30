العثور على 3 مقابر لشهداء حامية مطار أبو الضهور.. عرف منهم؟

أفاد التلفزيون السوري بأن وحدات الهندسة في القوات الحكومية اكتشفت ثلاث مقابر جماعية تحوي جثامين عشرات العسكريين الذين أعدمهم مسلحون بعد سيطرتهم على مطار أبو الضهور في إدلب.

وذكر التلفزيون السوري أول أمس الأحد أن الجهات المختصة بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر السوري والدفاع المدني انتشلت 45 جثة من المقابر الثلاث ونقلت إلى مشفى حماة الوطني لتحديد هويتها، ويعتقد أن الرفات المكتشفة تعود لجنود حماية المطار الذي سقط في أيدي مسلحي “جبهة النصرة” والفصائل المتحالفة معها في يوليو/تموز 2015.

وذكرت وسائل إعلام أن حصيلة الجنود الشهداء الذين عثر على رفاتهم قد ترتفع، وأفادت معلومات بأن المسلحين أعدموا 71 جنديا عقب سيطرتهم على المطار.

وعرف من بين الشهداء، حتى اﻵن الشهيد جمال ساري العبد الله، والشهيد علي عليوي، والشهيد علي كفا من بلدة القدموس بريف طرطوس، والشهيد محمد زهرة، ومحمد ديب نبيل من محافظة درعا.

واستعاد الجيش السوري وحلفاؤه في وقت سابق من الشهر الجاري سيطرتهم على مطار أبو الضهور، ما يعد نجاحا ملموسا في عملياتهم ضد “جبهة النصرة” والجماعات المتحالفة معها في ريف إدلب الجنوبي.

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