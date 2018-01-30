تأجيل مؤتمر سوتشي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن افتتاح مؤتمر “الحوار الوطني السوري” في مدينة سوتشي الروسية تأخر بسبب انتظار عدد من المشاركين والمراقبين.

وأوضح نائب مدير دائرة الإعلام في الوزارة أرتيوم كوجين للصحفيين اليوم الثلاثاء، تعليقا على أنباء حول رفض عدد من المدعوين حضور المؤتمر، أن “الحوار الوطني” سيفتتح قريبا، مؤكدا أن سبب التأخر يكمن في طرح وفد من المعارضة السورية المسلحة وصل من تركيا شروطا إضافية للمشاركة في المؤتمر، وهو يتواجد حاليا في مطار سوتشي.

وأضاف كوجين أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد صباح اليوم مكالمتين هاتفيتين مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، وتعهد عميد الدبلوماسية التركية بأن الخلاف سيتم تسويته قريبا.

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