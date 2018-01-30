منصور: إهانة باسيل لبري طالت الشعب اللبناني

اعتبر وزير الخارجية السابق ​عدنان منصور​ أن “إهانة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ طالت مجلس النواب والشعب اللبناني بأكمله “، مشيرا إلى أنه “لو لم يكن باسيل على قرابة برئيس الجمهورية لكن الرئيس ميشال عون قد أدلى بدلوه في هذا السياق وقد يكون لا يريد إحراجه”.

وفي حديث تلفزيوني راى منصور ان “هناك من لام رد الفعل على تصريحات باسيل ولكن لم يلم الفعل”، مشيرا إلى أنه “علينا أن نرى التداعيات التي حصلت وكيفية لملمتها وهناك امكانية لذلك إذا كان هناك نية صادقة”، مؤكدا أن “موقف ​حزب الله​ من الموضوع واضح وصريح ولا لبس فيه بالشكل والمضمون وهذا لا يعني أن حزب الله سيفك حلفه مع ​التيار الوطني الحر​ لأن هناك اعتبارات أكبر من ذلك”.

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