تركيا تستقدم آليات خاصة إلى عفرين

أفادت معلومات بظهور آليات إزالة الألغام في صفوف القوات التركية التي تواصل العملية العسكرية على وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.

واضطر الجيش التركي إلى الاستعانة بالآليات المعروفة باسم “تامكار” لاجتياز حقول الألغام.

ويشار إلى أن حقول الألغام تحمي مواقع القوات الكردية في منطقة عفرين. ومن المستحيل إزالة هذه الألغام إلا باستخدام الآليات الخاصة.

ووفق موقع “فيستنيك”، فقد استخدم الجيش التركي آليات “تامكار” خلال عملية “درع الفرات”، في وقت سابق.

وتستطيع آلية “تامكار” أن تشق ممرا يبلغ عرضه 10 أمتار وسط حقل الألغام عبر تدمير الألغام.

ويبلغ وزن آلية “تامكار”، وهي آلية مقطورة، 2750 كيلوغراما.