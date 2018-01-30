بالصورة: قائد سابق بالجيش الحر يهتف للجيش السوري في سوتشي!

30 يناير, 2018 - 11:27 صباحًا المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
بالصورة: قائد سابق بالجيش الحر يهتف للجيش السوري في سوتشي!

تداول نشطاء سوريون ممن يتواجدون في مدينة سوتشي الروسية لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري المقام هناك، صورة تجمع بين الممثلة السورية غادة بشور، والبرلماني الممثل زهير رمضان بينما يتوسطهما قائد مجموعات برزة للجيش الحر سابقاً معاوية البقاعي الذي حمل لافتة كتل عليها: “من سوتشي هنا الجيش العربي السوري”.

وفور انشقاقه عن الجيش الحر وتسوية وضعه من قبل الحكومة السورية، شكل البقاعي الملقب بأبو بحر مجموعة قتالية من زملائه المنشقين عن الجيش الحر لمساندة الجيش السوري بعملياته العسكرية بريف حماة.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
30 يناير, 2018

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