بالصورة: مقاتل من الجيش الحر يخلع حذائه قبل الدخول إلى سوتشي!

الكثير من الصور والتعليقات الساخرة ترد تباعاً من مؤتمر سوتشي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها صورة تناقلتها التنسيقيات لأحد عناصر وفد ميليشيا جيش إدلب الحر الذي بات ليلته في المطار احتجاجاً على رفع العلم السوري في المؤتمر، قبل أن يحل الموضوع على الطريقة التركية ويدخل الوفد لحضور مؤتمر سوتشي.

وتوضح الصورة التي رصدها الحدث نيوز من التنسيقيات صورة المقاتل وهو خالع حذائه بينما يدخن سيكارته بكل أريحية، وتندر نشطاء موالون بالقول إن المقاتل التابع لميليشيا الجيش الحر قد خلع حذائه نظراً لقدسية المكان في سوتشي.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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