«سعيد» يشكر «بري» و القوى الأمنية

صدر عن مكتب النائب السابق الدكتور فارس سعيد البيان الاتي:”تداولت بالأمس بعض وسائل الإعلام معلومات عن إقفال طريق قرطبا من قبل عناصر أمل وحزب الله”.

يهم الدكتور سعيد توضيح ما يلي:

“أولا- تجمع أفراد من “حركة أمل” و”حزب الله” ليل أمس على مفرق طريق علمات – تقاطع طريق قرطبا ولم يقدموا على إقفال الطريق.

ثانيا- منعا لأي إشكال، بادر الدكتور سعيد بالإتصال بالرئيس نبيه بري مستنكرا ما تعرض له وطالبا منه إعطاء أوامره لعدم إقفال طريق قرطبا – جرد جبيل، منعا لانتقال المشكلة من مشكلة محصورة مع التيار الوطني الحر إلى مشكلة مع أهالي المنطقة.

ثالثا- سارع الرئيس بري وإلى جانبه العقيد علي خير الدين إلى سحب العناصر من جنب الطريق.

رابعا- يشكر الدكتور سعيد تجاوب القوى الأمنية التي سهلت تنفيذ أوامر الرئيس نبيه بري”.