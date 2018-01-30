إتحادات النقل البري ترجئ إضرابها

قررت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، في اجتماع استثنائي، في مقر الاتحاد العمالي العام، تأجيل تنفيذ الاضراب من 1 شباط الى 15 منه، “افساحا في المجال امام المعالجات الجارية ولا سيما بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.

وصدر عن المجتمعين، البيان الآتي: “في إطار اجتماعاتها المفتوحة متابعة لقضايا العاملين في قطاع النقل البري في لبنان لا سيما الاتفاق الذي رعاه فخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 19/12/2016، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا ناقشت فيه التحضيرات للإضراب المقرر يوم الخميس بتاريخ 1/2/2018 وما آلت إليه الاتصالات خلال الفترة الماضية لا سيما اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية يوم الجمعة بتاريخ 26/1/2018. وبعد الاجتماع قررت الآتي:

أولا: يستغرب المجتمعون ما تناقلته وسائل الإعلام بما أدلى به المفترض أنه وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حق دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري حامي الدستور والوحدة الوطنية والعيش المشترك والمقاومة ورجل الإنماء المتوازن.

إن قطاع النقل البري في لبنان كما باقي قطاعات العمال يتوجه بأصدق عبارات التقدير والاحترام للقامة الوطنية التي يمثلها دولة الرئيس صمام أمان هذا الوطن والمدافع الأول عن مصالح العمال والسائقين وذوي الدخل المحدود والذي لا تؤثر فيه وعليه عبارات وكلمات لا تشبه الكبار بل أصحابها.

ثانيا: اطلع المجتمعون على مضمون اللقاء الذي عقدته الاتحادات والنقابات مع فخامة رئيس الجمهورية والذي أكد فيه على التزامه ببنود الاتفاق الذي رعاه بتاريخ 19/12/2016.

ثالثا: ناقش المجتمعون مضمون البيان الصادر عن مكتب فخامة الرئيس بعد اللقاء والذي تمنى فيه على الوفد تأجيل الإضراب على أن يعرض مضمون الاتفاق والمطالب على أول جلسة لمجلس الوزراء.

رابعا: وحيث أن القطاع يحترم مقام رئيس الجمهورية ويعتبر التزامه بعرض الاتفاق على أول جلسة لمجلس الوزراء والعمل على تنفيذ بنوده بمثابة عهد وقسم.

وبناء على تمني فخامته بتأجيل موعد تنفيذ الإضراب والتزامه بما تعهد به وإفساحا في المجال أمام فخامته لتنفيذ الاتفاق، قرر المجتمعون وبالإجماع:

تأجيل موعد الإضراب من يوم الخميس الواقع فيه 1/2/2018 إلى يوم الخميس الواقع فيه 15/2/2018”.