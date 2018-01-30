في جزّين.. تشويه صورة باسيل وجاد صوايا

أعلن رجل الأعمال جاد صوايا أنّه تمّ التهجّم على منزله بلدة كفرحونة – جزين، حيث تمّ تشويه صورته مع رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل.

وكتب صوايا عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك”: “هل هذه هي الديمقراطية التي يتغنّى بها أنصار ومؤيّدو بعض الأطراف السياسيّة في لبنان؟! نحترم كلّ الآراء ولا نقبل بالتعدّي على أحد، ولكن هكذا تكون المبادلة بالمثل؟! بدل الصورة يمكن أن نضع 100 ويمكن تصليح ما تعرّض له المنزل.. ولكن الكرامة خطٌّ أحمر لا نقبل المسّ بها.

في النهاية، نحن تعوّدنا على العيش المشترك والعيش معاً، نسامح كلّ من هاجمنا وتعرّض لنا، ونتمنّى الاّ تتكرّر هذه الأفعال التي لا يرضى بها أحد”.



