تعرف على أعضاء لجنة رئاسة مؤتمر سوتشي ومن يمثلون

افتتح عند الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء 30-1-2018 مؤتمر سوتشي للحوار السوي الذي تتستضيفه روسيا بعد تأخر دام ساعتين بسب خلافات إجرائية.

وافتتح “محمد غسان القلاع” رئيس اتحاد غرف التجارة السورية المؤتمر بكلمة مقتضبة اعتبر فيها أن هذا المؤتمر هو نتيجة انتصارات القوات الحكومية السورية، وقال: «إن السوريين وحدهم من يقررون مصير بلادهم، ودعا المشاركين للحفاظ على سوريا وسيادتها والدول المعنية لرفع يدها عن سوريا، شاكراً روسيا على استضافتها وتهيئة الظروف لانعقاد المؤتمر».

وسلم القلاع الكلمة بعده إلى وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” الذي بدا غاضباً نسبياً وألقى كلمة مقتضبة نيابة عن رئيس روسيا فلاديمير بوتين، وقال في كلمته: « إن هذا المؤتمر من شأنه أن يساعد على توحيد السوريين بعد سنوات من الصراع الدامي، موضحاً أن هذا المؤتمر أيدته الأمم المتحدة، ومشيراً إلى أن روسيا عملت لكي يكون هذا المؤتمر أكثر تمثيلاً».

وأضاف لافروف: «لدينا مهمة لتكوين رؤية مشتركة، ويجب أن يشعر السوريون على خلاف انتماءاتهم بالأمان في بلادهم».

وختم كلمته بشكر الدول الضامنة إيران وروسيا إضافة للأمم والمتحدة واقترح أن ينوب عنه لافرينتييف في تنظيم عمل المؤتمر.

بعض المشاركين قاطعوا لافروف مراراً وتكراراً بالتصفيق في مشهد يذكرنا بالمهرجانات الخطابية، حتى أن لافروف دعاهم للسماح له بمتابعة كلمته، وقال لهم : «عاشت روسيا نعم لكن دعوني أكمل الكلمة».

بعد ذلك تمت دعوة أعضاء اللجنة الرئاسية من قبل “القلاع” وهم:

صفوان قدسي: رئيس حزب الاتحاد الاشتراكي العربي

محمد ماهر قباقيبي: رئيس جامعة دمشق

ميس كريدي: الجبهة السورية الديمقراطية

جمال قادري: رئيس اتحاد العمال

رياض طاووز: عضو مجلس الشعب

قدري جميل: رئيس منصة موسكو

هيثم مناع: رئيس تيار قمح

أحمد الجربا: رئيس تيار الغد السوري

رندة قسيس: رئيسة حركة المجتمع التعددي

أمل يازجي: عضو اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي

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