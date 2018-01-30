توقيف قاتل زوجته في «رأس النبع»

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ انه “ضمن اطار متابعتها لخيوط جريمة القتل المروعة التي وقعت ضحيتها مواطنة لبنانية وفرار الفاعل الى جهة مجهولة، توفرت للمديرية العامة للأمن العام معطيات حول محاولة الجاني الفرار الى خارج الاراضي اللبنانية، فتم الايعاز الى الجهات المختصة بتكثيف الاستقصاءات والتحريات وتشديد الاجراءات الى ان تم توقيفه وهو اللبناني (ف.غ.ع) تولد 1967 وبالتحقيق معه اعترف انه بتاريخ 22/01/2018 وعلى خلفية مشاكل عائلية توجّه الى منطقة ​رأس النبع​ مكان اقامة طليقته اللبنانية (ن.ب)، وتربص لها لحين خروجها من منزلها واطلق النار عليها من بندقية نوع pump action فأرداها قتيلة، ثم لاذ بالفرار بواسطة سيارة كان استأجرها لهذه الغاية متوجهاً الى الحدود البرّيّة اللبنانية _ السورية لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية حيث ألقي القبض عليه في محيط مركز ​المصنع​ الحدودي بعد انتهاء التحقيق معه أحيل الى ​القضاء​ المختص”.

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