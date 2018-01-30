اعتصام في ساحة سراي بعلبك استنكارا لكلام باسيل

شهدت ساحة سراي بعلبك اعتصاما استنكارا لكلام وزير الخارجية جبران باسيل عن الرئيس نبيه بري، وتحدث رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس فقال: “هذا اعتصام رمزي استنكارا للكلام الصادر عن مسؤول بحجم وزير خارجية لبنان جبران باسيل، بحق مرجعية سياسية وطنية أساسية هو دولة الرئيس نبيه بري، الذي يعتبر صمام الأمان والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان ورجل الاعتدال”.

وأكد أن “كل أهالي بعلبك يستنكرون هذا الكلام ويعتبرونه كلاما يسيء إلى وحدة لبنان والسلم الأهلي، ويثير الفتن والنعرات الطائفية التي نحن بغنى عنها، ونحن كلنا ثقة بحكمة وروية الرئيس بري، وكذلك الأمر بحكمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لا يرضى أن يصدر هذا الكلام المسيء عن مقرب منه، لأن هذا الكلام يسيء لوحدة لبنان، ويسبب الفتن بكل الاتجاهات، وهذا ما يطمع به العدو الإسرائيلي ويسعى إليه ليلا ونهارا”.

من جهته، تحدث رئيس نقابة عمال المحلات التجارية في البقاع جعفر عثمان معتبرا “الإساءة للرئيس بري تمس بالطائفة الشيعية بأكملها، وليعرف القاصي والداني أن التطاول على القامات الشامخة ضرب من الجنون، فالرئيس بري رجل الدولة وصمام أمان هذا الوطن، وما صدر بحقه يهدد الوحدة الوطنية وسلامة لبنان”، كما قال.

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