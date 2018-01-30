هذه حقيقة استهداف الجيش السوري للرتل العسكري التركي

أعلن الجيش السوري عن قصف قواته ليلة أمس رتلا عسكريا تركيا قرب بلدة العيش في ريف حلب الجنوبي.

وأوضحت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية على حسابها في “فيسبوك” أن مدفعية الجيش استهدفت رتلا تركيا ضخما دخل ريف حلب الجنوبي عند تلة العيس، حيث أكدت مصادر انسحاب الرتل بعد تعرضه للقصف.

وأكدت مصادر عسكرية لـRT أن الرتل استهدف قرب بلدة العيس، وانسحب إلى غرب بلدة القناطر بعد إطلاق أكثر من 30 قذيفة عليه، مضيفة أن مقاتلتين تركيتين من نوع “إف-16” دخلتا الأجواء السورية باتجاه المنطقة التي تعرض فيها الرتل للقصف.

وسجل نشطاء معارضون من “المرصد السوري لحقوق الإنسان” قصف المجموعات المسلحة الموالية للجيش السوري مسار الرتل، وهو يعتبر من أكبر الأرتال التركية التي دخلت سوريا، مؤكدين أن قوات استطلاع تركية سبق أن دخلت غير مرة في الآونة الأخيرة هذه المنطقة الواقعة عند خطوط التماس بين القوات السورية والفصائل المسلحة على بعد 29 كلم شمالي مطار أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي.

وأفاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرتل مؤلف من 20 دبابة و30 مدرعة و70 عربة حربية، وقد دخل محافظة إدلب أمس متوجها إلى تل العيس برفقة مسلحي “هيئة تحرير الشام” التي تشكل “جبهة النصرة” الإرهابية عمودها الفقري.

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