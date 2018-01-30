“حماس” تنعي القيادي عماد العلمي

30 يناير, 2018 - 2:42 مساءً المصدر: وكالات
“حماس” تنعي القيادي عماد العلمي

توفي القيادي في حركة “حماس” عماد العلمي، اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراح أصيب بها في التاسع من يناير/كانون الثاني.

ونعت الحركة العلمي، الذي أصيب بطلق ناري في رأسه أثناء عبثه بمسدسه الخاص، وقالت إنه سيصلى عليه في المسجد العمري الكبير بمدينة غزة بعد صلاة الظهر، أما مجلس العزاء فسيكون في مركز بيت الثقافة في ساحة السرايا وسط المدينة.

ويعتبر القيادي أحد مؤسسي “حماس”، وعضو القيادة السياسية في الحركة، ولد في غزة عام 1956. حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، متزوج وله 6 أبناء.

المصدر: وكالات
30 يناير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل