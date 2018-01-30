محادثات بين الحريري والرئيس الألماني.. هذا ما تضمنت

أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري محادثات مع الرئيس الالماني فرانك فلتر شتاينماير تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، وبحث في معه في مشاركة المانيا في المؤتمرات الدولية الثلاث المقبلة التي ستعقد من اجل لبنان، وهي: روما-2 لدعم الجيش والقوى الامنية، والارز في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني، وبروكسيل المخصص لدعم الدول المضيفة للنازحين السوريين.

وكان الرئيس الحريري استقبل الوزير السابق خليل الهراوي الذي قال بعد اللقاء: عرضنا الاوضاع العامة والوضع الانتخابي في قضاء زحلة، واكد الرئيس الحريري ان الانتخابات ستجري في موعدها وان ما يحصل اليوم لن يؤثر على اجرائها”.

كذلك استقبل الرئيس الحريري النائبة بهية الحريري والمنسقة الوطنية لإستراتيجية منع التطرف العنيف روبينا ابو زينب.

ثم استقبل المدير العام للجمارك بدري ضاهر على رأس وفد من المديرية اطلعه على سير العمل فيها.