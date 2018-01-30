اعتصام للاساتذة المتعاقدين أمام وزارة التربية

اعتصم الاساتذة المتعاقدون امام وزارة التربية في الاونيسكو احتجاجا على اقرار المباراة المفتوحة وعدم رفع أجر الساعة وللمطالبة بتثبيتهم.

وأعلن حمزة منصور النية بالمشاركة في الانتخابات النيابية من خلال ترشيح عدد من الاسماء.

وقال منصور: “سنسعى لايصال صوتنا الى البرلمان بالتحالف مع كل الاحزاب المعارضة والحراك المدني”.

والتقى وفد من الاساتذة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي مروان حمادة، وطرح له “مسألة الملف النائم في وزارة المالية بحجة عدم توفر الاموال لرفع اجر الساعة والضمان وبدل النقل.”

واشار منصور الى ان الوزير حمادة وعد بتحقيق المطالب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

