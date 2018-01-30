أبو زيد: البعض امتطى صهوة كلمة عابرة ووزعها لتحقيق أهداف انتخابية

أسف نائب “التيار الوطني الحر” في قضاء جزين أمل أبو زيد في تصريح “للحالة الانفعالية غير الطبيعية وغير المألوفة السائدة راهنا بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”.

وقال: “إني على ثقة بأن ما حصل أساسا وتفصيلا وذيولا سوف تبدده الإرادات الحسنة منا جميعا، وسيزيل آثاره تصميمنا على تكريس قواعد عيشنا المشترك وحرصنا المخلص على العلاقات الوطيدة والمتفاعلة مع جميع مكونات الوطن، بعيدا عن لغة الشارع والفوضى. وقد سبق أن مررنا جميعنا بمثل هذه الانزلاقات، لكننا تجاوزناها وأزلنا آثارها وعاودنا مسيرتنا الوطنية المنطلقة من وحدة موقفنا في مواجهة عدونا الوطني، إسرائيل، وفي إيماننا بأن وحدتنا الوطنية هي سلاحنا الأفعل والأبقى للانتصار على هذا العدو”.

وأضاف: “ما يؤسف له كثيرا أن يكون البعض قد امتطى صهوة كلمة عابرة ووثقها ووزعها متوهما أنها فرصته الذهبية لتحقيق أهداف انتخابية أو تسجيل الإصابات في مرمى الغير، بينما حطت الإصابة في مرمى الاستقرار اللبناني”.

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