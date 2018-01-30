3 ظواهر في يوم واحد.. هذا ما تنتظره الأرض الأربعاء المقبل

3 أحداث قمرية سيشهدها سكان المنطقة العربية مجتمعة يوم الأربعاء المقبل، لتشكِّل حدثاً فلكيا فريداً، وهي ​القمر الأزرق​ و​القمر العملاق​ و​الخسوف​.

القمر الأزرق، هو وصف يطلق على البدر الثاني في ​الشهر الميلادي​، وهو من أهم المنازل القمرية، يحدث مرة واحدة منتصف ​الشهر الهجري​.

ويحدث أيضاً مرة واحدة أو اثنتين على الأكثر خلال الشهر الميلادي، وعندما يحدث بدران في شهر ميلادي واحد يطلق على البدر الثاني “القمر الأزرق”.

وما يميِّز هذا القمر الأزرق أنّه سيكون بدراً عملاقاً، أي أنّه سيكون في أقرب نقطة له من ​الأرض​ على مسافة 356 ألف كيلومتر فقط، وسيعبر في ظل الأرض في ​الفضاء​ ليشكل خسوفاً قمرياً، وسيُرى جزئياً من الوطن العربي.

وبذلك سيتاح لسكان الكرة الأرضية في تلك الليلة مشاهدة ثلاث ظواهر قمرية مجتمعة، وهي القمر الأزرق، والقمر العملاق، والخسوف الكلي للقمر.

وسيتمكن سكان المنطقة العربية من الاستمتاع بتلك الظواهر من بداية مساء الأربعاء، وحتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

وستستغرق مرحلة الخسوف الجزئي للقمر ثلاث ساعات و23 دقيقة، بينما ستستغرق مرحلة الخسوف الكلي للقمر مدة قدرها ساعة واحدة و27 دقيقة.

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