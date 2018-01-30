قال رئيس حركة التغيير إيلي محفوض: “لسنا بألف خير وساسة هذا العصر لا يشبهون كبارنا في كل الأزمنة والناس باتوا صورة طبق الأصل عن زعمائهم”.

وأضاف محفوض عبر حسابه على “تويتر”: “الدستور بات وجهة نظر وبعض الأحزاب تتناتش الجبنة والمنضوين في صفوفها وصوليين لا قضية يؤمنون بها ولا مبادىء ولا من يحزنون وعلى ما يقول المثل اللبناني “بيروح العاشق وبيجي المشتاق””.

لسنا بألف خير وساسة هذا العصر لا يشبهون كبارنا في كل الأزمنة والناس باتوا صورة طبق الأصل عن زعمائهم والدستور بات وجهة نظر وبعض الأحزاب تتناتش الجبنة والمنضوين في صفوفها وصوليين لا قضية يؤمنون بها ولا مباديء ولا من يحزنون وعلى ما يقول المثل اللبناني "بيروح العاشق وبيجي المشتاق" — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) January 30, 2018

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