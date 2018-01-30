التجمع الديمقراطي: لسحب فتيل الشحن الطائفي من الشارع

أعرب “التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان”، عن رفضه القاطع لـ”تدني مستوى الخطاب السياسي”، وناشد “رئيس البلاد العماد ميشال عون التدخل والتوسط لانهاء هذا الخلاف المسيء للمقامات والمؤسسات”.

ودعا في بيان “جميع المعنيين الى سحب فتيل الشحن الطائفي والتشنج المذهبي من الشارع، وعدم تصعيد المواقف، كيلا يتم خلق الذراع لاحقا، لتأجيل الانتخابات النيابية”.

و توجه التجمع في الختام، الى قيادتي “حركة أمل” و”التيار الوطني الحر”، ل”معالجة الاشكال الحاصل، بروية وهدوء وحكمة، وبتغليب لغة الخطاب الوطني الجامع، لأن العدو الصهيوني الرابض على الحدود يتربص بالوطن شرا”.

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