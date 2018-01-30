تدابير سير لتوصيل ” ريغارات” في هذه المناطق

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن الشركة المتعهدة تستكمل أشغال توصيل “ريغارات” اعتباراً من الساعة 22.00 ولغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي ولغاية تاريخ 4/02/2018، في الأماكن التالية:

– أمام المبنى الاقليمي لوزارة الاشغال العامة/ الحازمية مفرق السبينس.

– قبل جسر الصحة/ الحازمية.

– تقاطع الشيفرولية.

– أمام سنتر ابراج.

– تحت جسر التحويطة/ فرن الشباك.

وأشارت المديرية الى أن هذه الأعمال لن تؤدي الى منع المرور أو إلى تحويل السير. وعليه، طلبت من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان حفاظاً على سلامتهم ومنعاً للازدحام.

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