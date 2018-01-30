سياج إسرائيلي جديد على حدود الأردن

شرعت السلطات الإسرائيلية ببناء سياج جديد بالقرب من الحدود الأردنية، بحسب ما أفاد موقع “خبرني” الأردني، الثلاثاء.

ويقع السياج على الملتقى الثلاثي لحدود الأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من وجود سياجين هناك واحد إسرائيلي والثاني أردني. ويوصف السياج الجديد بالسياج الذكي، حيث سيزود بتقنيات إلكترونية وكاميرات مراقبة متطورة.

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية، أن الجدار سيكون ارتفاعه 30 مترا على طول 30 كلم، وإنه سيشمل مزايا طورت خصيصا لحماية المطار وسيستند إلى عشرات العواميد.



وأوضحت المصادر أن عملية بناء السياج تتم بالتنسيق مع الجانب الأردني كونه يمر بمحاذاة الحدود الأردنية. ويهدف إلى توفير الحماية لمطار “تمناع” الذي سيقام في المنطقة الجنوبية. وكانت تل أبيب أعلنت مؤخرا تدشين مشروع الجدار الأمني الفاصل على طول الحدود مع الأردن، وسيمتد على 30 كلم بين منتجعات إيلات في أقصى جنوب وادي عربة بتكلفة قدرها 85 مليون دولار على أن تنتهي أعمال البناء مطلع العام 2019.

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