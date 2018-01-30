كيف تقرأ رسائل “فيسبوك مسنجر” دون علم المرسل؟

يملك تطبيق “فيسبوك مسنجر” مزايا عديدة قد تخفى عن بعض المستخدمين، خاصة مع الانتشار الكبير لاستخدامه فهو يتيح التواصل عن الطريق الاتصال أو مكالمات الفيديو أو الرسائل النصية.

وفيما يلي كيفية قراءة الرسائل في “فيسبوك مسنجر” دون دون ظهور تقرير “تم العرض” لدى المرسل.

فعندما يقوم شخص بإرسال رسالة إليك سيلاحظ وجود علامة زرقاء بجانب الرسالة التي قام بإرسالها، وحين تقوم بفتح الرسالة على هاتفك، ستختفي هذه العلامة من هاتف المرسل، وسيظهر له أنك قمت بقراءة الرسالة.



ولكي تقوم بقراءة الرسالة دون علم المرسل، عليك أولًا القيام بوضع هاتفك على وضع الطيران ثم اتجه إلى التطبيق وقم بفتح الرسالة، وبعد الإنتهاء من قراءة الرسالة قم بالخروج من التطبيق ثم قم بإلغاء وضع الطيران. بهذه الطريقة يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون قراءة الرسائل على “فيسبوك مسنجر” دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل. أما بالنسبة لطريقة قراءة الرسائل في فيسبوك مسنجر على الحواسيب دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل، فيمكن لمستخدمي فيسبوك على متصفح “غوغل كروم” القيام بتحميل إضافة Unseen for Facebook. وبعد تحميل الإضافة على المتصفح يمكنك قراءة الرسائل في فيسبوك مسنجر دون ظهور “تم العرض” لدى المرسل، وفقا لما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية” أما مستخدمي متصفح فايرفوكس فيجب عليهم تحميل إضافة facebook unseen messenger لقراءة الرسائل.

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