الحريري في تركيا

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم الى انقرة في زيارة لتركيا يلتقي خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ويجري معهما محادثات تتناول اخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وكان في استقبال الرئيس الحريري في المطار سفير لبنان في تركيا غسان المعلم وسفير تركيا في لبنان ساغاي ارسياس. ويرافق رئيس مجلس الوزراء في زيارته وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والوزير السابق باسم السبع والسيد نادر الحريري والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

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