نبيه بري: لن أسمح بتهديد استقرار ووحدة لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “لن يسمح” بحدوث شيء يهدد استقرار ووحدة لبنان.

وشدد رئيس مجلس النواب خلال لقائه مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء على أهمية الانتخابات المرتقبة في لبنان، مضيفا أنه “لن يسمح بشيء يهدد استقرار ووحدة لبنان واللبنانيين”.

كما التقى بري مع رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام، وكشف سلام في أعقاب اللقاء أنهما بحثا “الأوضاع التي يمر بها البلد والأحداث التي تحيط فيما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير هو الانتخابات النيابية”.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، التي أدت إلى توترات سياسية وأمنية في لبنان، قال سلام: “الكلام المتفلت والاتهام والتجريح الذي استمعنا إليه بالأمس على لسان مسؤول في الدولة مرفوض وغير مقبول بتاتا، خصوصا في ظل ما أشرت إليه من الاستحقاق الانتخابي”.

وبشأن موضوع الاعتذار عن هذه التصريحات، قال سلام: “الرجوع عن الخطأ فضيلة، وبالتالي الاعتذار أمر مستحق، وما العيب فيه؟ إنسان استعمل خطابا وكلاما مؤذيا ومضرا، فما الضرر من أن يعتذر”؟

ويأتي ذلك على خلفية تسريب تصريحات لجبران باسيل وزير الخارجية اللبناني وصهر الرئيس ميشال عون، انتقد فيها رئيس البرلمان نبيه بري بعبارات شديدة اللهجة، ما أثار توترات بين التيار الوطني الحر، وحركة “أمل”.

وتظاهر أنصار “أمل” و”حزب الله” أمام المكتب المركزي للتيار الوطني الحر، وأطلقوا أعيرة نارية، وأحرقوا إطارات.

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